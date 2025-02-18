Рост ждет предложения. Какие задачи поставила перед собой коллегия Минэкономики

Глава ведомства Максим Решетников, в свою очередь, признал, что модель роста в РФ меняется: он «перестал быть фронтальным», темпы в ряде отраслей замедлились, сокращается объем заказов у бизнеса — например, в автопроме из-за высоких ставок падают продажи. При этом сжатие кредитования из-за ужесточения ДКП не только сдерживает спрос, но и влияет на инвестиции, а как следствие — и на будущее предложение продукции, посетовал он. Также рост ставок ведет и к росту стоимости обслуживания госдолга и стоимости льготного кредитования для бюджета, что вынуждает правительство оптимизировать такие программы (см. «Ъ» от 9 декабря 2024 года и 10 января 2025 года).