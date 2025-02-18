Российский рынок акций снижается на фоне окончания переговоров между РФ и США

Так, по данным на 15:08 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,28%, до 3 317,52 пункта, индекс РТС — на 0,27%, до 1 142,95 пункта. К 15:10 мск индекс Мосбиржи перешел к снижению и составлял 3 293,35 пункта (-0,46%), индекс РТС также снижался на 0,46%, до 1 134,67 пункта.