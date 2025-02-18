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Россияне стали чаще покупать цветы на 14 февраля, показало исследование

Россияне стали чаще покупать на День святого Валентина цветы и реде — духи, показало исследование банка Русский Стандарт, которое есть в распоряжении Финансов Mail.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Кредитная организация проанализировала платежи россиян в самых популярных по случаю Дня всех влюбленных категориях трат. Как показала статистика эквайринговой сети, цвета оказались лидером по числу покупок в праздник.

«Традиционно в число самых востребованных категорий трат в преддверии Дня всех влюбленных входят цветочные магазины; косметика и парфюмерия; ювелирные украшения и часы», — отметили в банке.

Как показала статистика банка, лидером здесь по числу платежей с 7 по 14 февраля 2025 года стали «цветочные магазины». На них в обозреваемой тройке пришлось 58% операций, годом ранее — 34%.

Относительно данных месяцем ранее (с 7 по 14 января 2025 года) общее число платежей в цветочных магазинах выросло на 57%.

Средняя сумма покупки букета с 7 по 14 февраля 2025 года составила 2 579 рублей.

36% от покупок в трех категориях товаров к праздникам — у косметики и парфюмерии, годом ранее на эту группу приходилось 58%.

По сравнению с 7—14 января 2025 года число покупок в феврале 2025 года здесь, напротив, немного снизилось — на 2%. Средний чек составил 5 740 ₽

На третьем месте в зависимости от числа покупок идет категория «ювелирные украшения и часы». На их долю в этой тройке с 7 по 14 февраля 2025 года пришлось 6%. Годом ранее доля была выше и составляла 8%.

«По сравнению со статистикой аналогичных дат января 2025 года общее число покупок в этой категории 7—14 февраля 2025 года выросло на 3%. А средний чек в феврале составил 20 756 ₽», — отмечают аналитики.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».