Россияне стали чаще покупать цветы на 14 февраля, показало исследование

Кредитная организация проанализировала платежи россиян в самых популярных по случаю Дня всех влюбленных категориях трат. Как показала статистика эквайринговой сети, цвета оказались лидером по числу покупок в праздник.
«Традиционно в число самых востребованных категорий трат в преддверии Дня всех влюбленных входят цветочные магазины; косметика и парфюмерия; ювелирные украшения и часы», — отметили в банке.
Как показала статистика банка, лидером здесь по числу платежей с 7 по 14 февраля 2025 года стали «цветочные магазины». На них в обозреваемой тройке пришлось 58% операций, годом ранее — 34%.
Относительно данных месяцем ранее (с 7 по 14 января 2025 года) общее число платежей в цветочных магазинах выросло на 57%.
36% от покупок в трех категориях товаров к праздникам — у косметики и парфюмерии, годом ранее на эту группу приходилось 58%.
По сравнению с
На третьем месте в зависимости от числа покупок идет категория «ювелирные украшения и часы». На их долю в этой тройке с 7 по 14 февраля 2025 года пришлось 6%. Годом ранее доля была выше и составляла 8%.
«По сравнению со статистикой аналогичных дат января 2025 года общее число покупок в этой категории
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