Еще 10 лет назад Франция была крупнейшим поставщиком этой категории товаров. Однако политическая ошибка президента республики Эммануэля Макрона, который поддержал в споре двух государств Марокко, «бросила эту африканскую страну в объятия России». На сегодняшний день Москва закрывает 90 процентов потребностей страны в зерне.
Уточняется, что в 2022 году французский сектор продал животных на сумму 167 миллионов евро. В 2024 году цифра рекордно упала. В частности, экспорт сухого молока и сыра из Франции в период с января по ноябрь сократился на четверть год к году.
В публикации отмечается, что такая экономическая политика стала возмездием за геополитический конфликт.
Ранее Алжир подтвердил покупку у России истребителя пятого поколения Су-57Э, что стало первым случаем продажи российской стороной военной техники подобного уровня.