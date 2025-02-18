Россия стала основным торговым партнером Казахстана по импорту в 2024 году

Как отмечается в отчете ведомства, «основными странами — партнерами Республики Казахстан в импорте являются Россия (30,5%), Китай (25,3%), Германия (4,7%), США (3,8%), Республика Корея (3,2%), Франция (3,1%)». Основными партнерами страны по экспорту по итогам 2024 года стали Италия (22,9%), Китай (18,3%), Россия (11,7%), Нидерланды (6,5%), Франция (4,5%), Турция (4,1%).
Как следует из подсчетов бюро, за 2024 год Казахстан импортировал товаров из России на сумму $18,252 млрд, что в денежном выражении на 8,3% больше, чем в 2023 году — тогда импорт составил $16,847 млрд. Экспорт в РФ из Казахстана сократился в 2024 году и составил $9,546 млрд, это на 6,5% меньше по сравнению с показателем 2023 года, когда он оценивался в $10,207 млрд.
Самыми большими товарными группами, которые Казахстан импортировал из других стран в 2024 году, стали легковые автомобили (доля 3,8%), летательные аппараты (3%), лекарственные средства (2,8%), телефонные аппараты (2,7%), кузова для транспортных средств (2,3%). Экспортировала республика в основном нефть и нефтепродукты (52,5%), радиоактивные химические элементы и изотопы (5,6%), медь и медные сплавы (5,1%), руды и медные концентраты (3,9%), ферросплавы (3%).
Среди стран, которые входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Россия стала главным торговым партнером Казахстана по товарообороту. «В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС большую долю занимает Российская Федерация — 91,3%, далее следуют Кыргызская Республика — 5,6%, Республика Беларусь — 3% и Республика Армения — 0,1%», — говорится в отчете бюро. В целом товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС в 2024 году составил почти 30,448 млрд, что больше на 2,2%, чем в 2023 году.