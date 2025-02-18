Россия стала основным торговым партнером Казахстана по импорту в 2024 году

Как следует из подсчетов бюро, за 2024 год Казахстан импортировал товаров из России на сумму $18,252 млрд, что в денежном выражении на 8,3% больше, чем в 2023 году — тогда импорт составил $16,847 млрд. Экспорт в РФ из Казахстана сократился в 2024 году и составил $9,546 млрд, это на 6,5% меньше по сравнению с показателем 2023 года, когда он оценивался в $10,207 млрд.