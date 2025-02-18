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Россия оказалась в первой пятерке стран по запасам золота

РФ по итогам декабря 2024 года попала в топ-10 стран по объему золотых запасов, следует из отчета Всемирного золотого совета (Gold World Council, GWC).

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Согласно документу, по состоянию на декабрь прошлого года, запасы золота в России составляли 2,340 тысячи тонн. Страна заняла пятую строчку в рейтинге.

Наибольшие запасы золота оказались в США — 8,133 тысячи тонн. Второе место заняла Германия с золотым запасом в 3,352 тысячи тонн. Далее следуют Италия и Франция — 2,452 тысячи тонн и 2,437 тысячи тонн драгметалла соответственно.

В топ-10 стран также попали Китай (1,948 тысячи тонн), Швейцария (1,040 тысячи тонн), Индия (878 тонн), Япония (846 тонн).

Замыкает список Турция. Объем запасов золота в стране составил 716 тонн.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».