«Рособоронэкспорт» получает оплату через альтернативные схемы расчетов

«Мы ни одного доллара или евро с 2022 года не получали, с момента введения санкций против России и нашей банковской системы. Научились работать, есть альтернативные схемы расчетов. Используем максимально все возможности для того, чтобы обеспечить расчеты. Здесь же самое главное — желание двух сторон», — сказал он.