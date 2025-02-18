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«Рособоронэкспорт» получает оплату через альтернативные схемы расчетов

С 2022 года спецэкспортер не получил по своим контрактам ни одного доллара или евро, отметил его глава Александр Михеев.

Источник: РИА "Новости"

АБУ-ДАБИ, 18 февраля. /ТАСС/. «Рособоронэкспорт» с 2022 года не получил по своим контрактам ни одного доллара или евро, существуют альтернативные схемы расчетов. Об этом журналистам сообщил глава спецэкспортера Александр Михеев на международной выставке IDEX-2025.

«Мы ни одного доллара или евро с 2022 года не получали, с момента введения санкций против России и нашей банковской системы. Научились работать, есть альтернативные схемы расчетов. Используем максимально все возможности для того, чтобы обеспечить расчеты. Здесь же самое главное — желание двух сторон», — сказал он.

Михеев назвал ограничения «непростой ситуацией», в которой партнеры ведут себя «по-разному». При этом, по его словам, есть страны, которые приостановили сотрудничество, «дожидаясь лучших времен».