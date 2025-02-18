Правительство и ЦБ договорились о мерах для смягчения в перспективе ДКП

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Правительство и Банк России договорились о совместном комплексе мер для того, чтобы помочь ЦБ быстрее приступить к смягчению ДКП. Об этом в интервью RT рассказал министр экономического развития Максим Решетников.
«Смотрим и на инфляцию тоже, как развивается ситуация с импортом и курсом. В целом все те меры, которые приняты для сдерживания цен, — они действуют. Мы, как правительство, работаем вместе с Центральным банком и договорились о некоем совместном комплексе мер, чтобы помочь ЦБ быстрее приступить к смягчению денежно-кредитной политики», — сказал он.
Это, по словам министра, касается в том числе ограничения кредитования госкомпаний.
«Сегодня они занимают ощутимую долю в общем объеме кредитования и реализуют достаточно амбициозные инвестиционные программы», — отметил Решетников.