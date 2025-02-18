Озон Фармацевтика колесит по России

По итогам 2024 года выпуск продукции Озон Фармацевтики оставил 321 млн упаковок лекарственных препаратов, что на 13% больше, чем годом ранее. Это около 8% рынка локализованного в России фармацевтического производства. По данным DSM Group, Озон Фармацевтика по итогам 2024 года занимает второе место среди производителей по объему продаж в физическом выражении и также второе место среди компаний по сумме государственных закупок упаковок. В рецептурном сегменте компания сохраняет лидирующую позицию, занимая, по данным RNC Pharma, 10% российского рынка в 2024 году, что вдвое превышает показатели ближайшего конкурента.
Госзакупки перевалили за сорок
Компания отмечает увеличение продаж в сегменте государственных закупок на 44%, до 93,7 млн упаковок по сравнению с 2023 годом. Основной вклад в отгрузки внесли препараты для сердечно-сосудистой системы: Аторвастатин, Бисопролол и Амлодипин, что связано с федеральной программой льготного лекарственного обеспечения для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В 2024 году Минздрав расширил перечень заболеваний и состояний, включающих Ривароксабан под брендом «Круоксабан®», который компания успешно выпустила в конце 2024 года. Второе место занимают препараты для пищеварительного тракта и обмена веществ: Омепразол, Метформин и Гликлазид.
Аптеки прибавили проценты
Розничный канал продаж в 2024 году составил 227,5 млн упаковок, что на 4% больше результатов 2023 года. Наибольшие объемы продаж в упаковках в данном канале компания отмечает по следующим наименованиям препаратов: Индапамид, Бисопролол и Каптоприл (для сердечно-сосудистой системы), Флуконазол (противомикробные), Омепразол и Лоперамид (для пищеварительного тракта и обмена веществ), Ибупрофен (для костно-мышечной системы, противовоспалительный препарат) и другие.
Наше мнение
Озон Фармацевтика показывает признаки укрепления своих позиций в качестве крупного производителя на российском фармацевтическом рынке. Продолжая инвестировать в развитие продуктового портфеля и расширение присутствия в стратегически важных сегментах, компания демонстрирует рост, превосходящий рыночный, и адаптацию к новым вызовам отрасли.
Производственные показатели компании оказались немного лучше наших ожиданий в части тендерного сегмента и сегмента брендированных дженериков. На наш взгляд, компания покажет выручку на уровне 26,7 млрд рублей и EBITDA около 9 млрд рублей благодаря одновременно расширению производства и роста средних отпускных цен.
С момента первичного размещения осенью 2024 года котировки Озон Фармацевтики выросли на 64,23%. После выхода предварительных данных 18 февраля акции прибавили 1,25% и торгуются на уровне 55,95 рубля за бумагу. С учетом актуальных данных, на текущий момент мы полагаем, что акции компании оценены рынком справедливо.
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