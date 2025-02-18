Озон Фармацевтика колесит по России

По итогам 2024 года выпуск продукции Озон Фармацевтики оставил 321 млн упаковок лекарственных препаратов, что на 13% больше, чем годом ранее. Это около 8% рынка локализованного в России фармацевтического производства. По данным DSM Group, Озон Фармацевтика по итогам 2024 года занимает второе место среди производителей по объему продаж в физическом выражении и также второе место среди компаний по сумме государственных закупок упаковок. В рецептурном сегменте компания сохраняет лидирующую позицию, занимая, по данным RNC Pharma, 10% российского рынка в 2024 году, что вдвое превышает показатели ближайшего конкурента.