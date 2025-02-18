Названы лучшие отели России для деловых мероприятий

У нас есть русское гостеприимство, но мы только учимся ставить интересы клиента во главу угла. Пока что в сервисе очень много людей, которые в силу менталитета не разделяют эту ценность — послужить другому человеку, искренне, от души сделать что-то, чтобы понравиться клиенту, а не потому, что это их работа. Мы за то, чтобы у людей горели глаза, чтобы им было не все равно, какие у них мероприятия.