Названы лучшие отели России для деловых мероприятий

Top 100 Business Hotels. Meetings & Events Service — рейтинг, составленный при помощи маркетингового исследования и реальных оценок сервиса отелей прямыми заказчиками деловых мероприятий — бизнес-компаниями.
На церемонии вручения, которое прошло 11 февраля в отеле Four Seasons Hotel Moscow, основатель и идеолог рейтинга Александра Колесникова особо отметила, что рейтинг Top 100 Business Hotels. Meetings & Events Service не делит отели на плохие или хорошие, он подсвечивает уровень сервиса и показывает рынку, к чему надо стремиться в своей работе.
У нас есть русское гостеприимство, но мы только учимся ставить интересы клиента во главу угла. Пока что в сервисе очень много людей, которые в силу менталитета не разделяют эту ценность — послужить другому человеку, искренне, от души сделать что-то, чтобы понравиться клиенту, а не потому, что это их работа. Мы за то, чтобы у людей горели глаза, чтобы им было не все равно, какие у них мероприятия.
Методология исследования рейтинга была разработана ведущими рейтинговыми агентствами — МАСМИ Россия и Центром экономики рынков. Экспертиза проходила по 90 критериям, отобранных в ходе исследования. Часть критериев касались письменного запроса в отели, часть — тайного покупателя.
Из 530 отелей только 100 вошли в рейтинг.
«Невозможно соответствовать всем 90 критериям организаторов мероприятий. Вес каждого критерия отличается, поэтому при равных баллах со знаком “+”, общий интегральный показатель отличается. Сам факт попадания в рейтинг свидетельствует о клиентоориентированности отеля при “случайной проверке”: без подготовки, без подачи заявки», добавила Александра Колесникова.
Инициатором исследования выступило агентство «Креатив маркет».
Финансы Mail являются информационным партнером мероприятия.