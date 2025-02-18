Минтранс не видит возможности реализации «мокрого» авиализинга с Ираном

Каботажные перевозки — это использование воздушного судна, зарегистрированного за рубежом, для перевозки пассажиров, их багажа и/или груза между двумя пунктами на территории РФ с получением вознаграждения за такую перевозку (или без такового). Предоставление такой возможности объясняется нехваткой самолетов и вместе с тем ростом авиационной подвижности.