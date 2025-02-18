Минтранс не видит возможности реализации «мокрого» авиализинга с Ираном

ТЕГЕРАН, 18 февраля. /ТАСС/. Минтранс России пока не видит возможности в реализации механизма «мокрого» лизинга (передача самолета от одной авиакомпании к другой вместе с экипажем — прим. ТАСС) с Ираном. Об этом заявил журналистам министр транспорта РФ Роман Старовойт на полях третьего Каспийском экономического форума.
«Мы обсуждали это прежде, но пока не видим здесь возможности», — сказал он.
Ранее заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин заявлял, что в 2025 году российские авиакомпании могут получить возможность взять самолет в «мокрый» лизинг за рубежом. Ведомства уже подготовили поправки в Воздушный кодекс о расширении механизма «мокрого» лизинга на международные авиаперевозки.
Кроме того, на полях третьего Каспийском экономического форума Старовойт сообщил, что Иран не готов разрешить своим авиакомпаниям совершать каботажные перевозки.
В октябре 2024 года министр говорил, что Минтранс России ведет переговоры с дружественными странами о возможности иностранных авиакомпаний совершать каботажные перевозки по России.
Каботажные перевозки — это использование воздушного судна, зарегистрированного за рубежом, для перевозки пассажиров, их багажа и/или груза между двумя пунктами на территории РФ с получением вознаграждения за такую перевозку (или без такового). Предоставление такой возможности объясняется нехваткой самолетов и вместе с тем ростом авиационной подвижности.