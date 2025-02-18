Как выгодно продать квартиру в Москве: три фактора

Характеристики квартиры
1. Удачная планировка. В массовом сегменте жилья одним из основных факторов, которые позволяют совершить сделку быстрее, является удачная планировка. Повышенным спросом в панельных домах пользуются квартиры, в которых все комнаты изолированные.
Кроме того, более высоким спросом пользуются квартиры в улучшенных сериях панельных домов. По своим теплоизоляционным и шумоизоляционным характеристикам они практически не уступают современным монолитным домам.
2. Хороший ремонт. Важным фактором, влияющим на востребованность квартиры, является хорошо сделанный ремонт. При этом не рекомендуем использовать премиальные материалы и дорогостоящую отделку в квартирах экономкласса. Для продавца они станут источником серьезных трат, которые в итоге могут не окупиться. Покупателя же наличие дорогостоящего ремонта в пяти- или девятиэтажке может просто отпугнуть, показавшись ему нелогичным и неуместным.
3. Наличие мебели и техники. Сейчас квартиры, продаваемые в массовом и бизнес-сегментах, в основном уже имеют полную или предчистовую отделку. Поэтому дополнительным фактором для ускорения продажи является наличие мебели и частичного набора бытовой техники.
Транспортная доступность и локация
Наиболее важную роль при продаже квартиры на рынке вторичного жилья в Москве играет фактор транспортной доступности. Как правило, продать квартиру в доме рядом с которым расположено метро или транспортно-пересадочный узел бывает несложно.
Другими немаловажными факторами являются наличие поблизости хорошей инфраструктуры, детских садов и образовательных учреждений, а также магазинов и других коммерческих объектов.
Отметим, что в бизнес-классе покупатели больше обращают внимание на престижность района и самой локации.
Покупатели высокобюджетной недвижимости обычно оценивают перспективы и думают о том, что будет с объектом по прошествии некоторого времени, насколько он будет востребован. По их мнению, выигрышной будет локация, которая развивается и активно застраивается.
Кроме того, спросом пользуются квартиры в домах, которые включены в программу реновации. При этом сроки сноса дома сейчас не так важны. Программа достигла стадии, когда сам факт, что дом идет под снос, делает квартиры в таких домах ликвидными.
Ценовой фактор
На рынок приходят потенциальные покупатели со свободными деньгами, снятыми со счетов в банках. Они стремятся приобрести жилье не для собственного проживания, а для спасения своих денежных средств от инфляции. При этом квартиры с перечисленными выше характеристиками являются для них более ликвидными, так как с них можно сразу получать доход от сдачи в аренду.
Такие люди, как правило, нацелены на квартиры в среднем ценовом сегменте от 17 млн руб. до 25 млн руб.
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