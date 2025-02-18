Как выгодно продать квартиру в Москве: три фактора

На рынок приходят потенциальные покупатели со свободными деньгами, снятыми со счетов в банках. Они стремятся приобрести жилье не для собственного проживания, а для спасения своих денежных средств от инфляции. При этом квартиры с перечисленными выше характеристиками являются для них более ликвидными, так как с них можно сразу получать доход от сдачи в аренду.