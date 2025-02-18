Каким будет курс рубля 19 февраля 2025: прогноз эксперта

На валютном рынке относительное затишье. Юань на Мосбирже сегодня двигался в узком диапазоне 12,35−12,45, официальный доллар на завтра символически понижен до 91,33. Установился определенный баланс — предложение инвалют комфортно закрывает спрос на них. Фундаментальной базой для крепости рубля остается растущее предложение валюты при относительно невысоком импорте. В пользу рубля также играют жесткий курс ДКП, стабильные цены на энергоносители. К факторам поддержки в ближайшие дни добавится подготовка компаний к налоговому периоду. Давление при этом может оказать охлаждение геополитической эйфории, связанной с переговорами РФ и США. Прогноз по курсам на среду — 12−13 рублей за юань, 90−95 за доллар.