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Каким будет курс рубля 19 февраля 2025: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи начал торги вторника бодро и обновил максимум с начал года на уровне 3360 п., после чего перешел к коррекции, отметил Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Александр Шепелев
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: РИА "Новости"

Рынок на ожиданиях переговоров РФ и США вышел на максимумы с мая 2024 года. Вероятно, спекулятивно настроенные участники торгов решили зафиксировать прибыль по факту встречи российских и американских дипломатов. К тому же, как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, несмотря на обсуждение вопросов сближения позиций, говорить о значительных результатах пока рано.

Внешний фон был неоднородным. В Китае индексы сегодня снижались после ралли на позитивном новостном фоне: регулирование технологических компаний может смягчиться, а успехи Deep Seek поддерживают рынок. Февральский индекс экономических настроений еврозоны от ZEW вышел чуть хуже прогноза, но заметно лучше январского показателя.

В среду состоится заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики. В США выйдет статистика по новостройкам за январь. Росстат вечером представит недельные данные по динамике потребительских цен.

В ближайшие дни при отсутствии геополитических новостей рынок может продолжить снимать техническую перегретость. Прогноз по индексу Мосбиржи на 19 февраля — 3175−3300 п.

На валютном рынке относительное затишье. Юань на Мосбирже сегодня двигался в узком диапазоне 12,35−12,45, официальный доллар на завтра символически понижен до 91,33. Установился определенный баланс — предложение инвалют комфортно закрывает спрос на них. Фундаментальной базой для крепости рубля остается растущее предложение валюты при относительно невысоком импорте. В пользу рубля также играют жесткий курс ДКП, стабильные цены на энергоносители. К факторам поддержки в ближайшие дни добавится подготовка компаний к налоговому периоду. Давление при этом может оказать охлаждение геополитической эйфории, связанной с переговорами РФ и США. Прогноз по курсам на среду — 12−13 рублей за юань, 90−95 за доллар.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».