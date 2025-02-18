Кабмин поддержал обязывающий пускать газовщиков к оборудованию законопроект

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ с учетом замечаний поддержало законопроект, который обязывает собственников и нанимателей квартир по договору соцнайма обеспечивать доступ специалистов к газовому оборудованию. Официальный отзыв кабмина на законопроект есть в распоряжении ТАСС.
Законопроектом предлагается дополнить Жилищный кодекс нормой, которая обязывает собственника или нанимателя «предоставить доступ сотруднику специализированной организации к внутридомовому и внутриквартирному газовому оборудованию для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту». Законопроект был внесен год назад группой депутатов от разных фракций во главе с председателем комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым («Единая Россия»).
«Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе договору о Евразийском экономическом союзе. Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки в соответствии с указанными замечаниями», — говорится в документе.
Как указывают авторы в пояснительной записке, на данный момент «остро стоит вопрос обеспечения допуска сотрудников специализированной организации для выполнения работ, поскольку отсутствие такого допуска хотя бы в одно из помещений многоквартирного дома создает угрозу жизни и здоровью для всех собственников (нанимателей)». Согласно проекту закона, в случае отказа предоставить сотруднику доступ к газовому оборудованию для проведения работ организация вправе требовать предоставление доступа в судебном порядке. При этом законопроектом предлагается установить сокращенные сроки рассмотрения судами такой категории заявлений (12 дней).
По мнению кабмина, законопроект не учитывает, что доступ сотрудника специализированной организации к газовому оборудованию может обеспечиваться в том числе управляющей организацией, товариществом собственников жилья, индивидуальным предпринимателем, жилищным или потребительским кооперативом, которые занимаются управлением многоквартирным домом. Кроме того, отмечает правительство, в документе не отражена ситуация принудительного технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в случае заключения соответствующего договора со специализированной организацией.