Кабмин поддержал обязывающий пускать газовщиков к оборудованию законопроект

Как указывают авторы в пояснительной записке, на данный момент «остро стоит вопрос обеспечения допуска сотрудников специализированной организации для выполнения работ, поскольку отсутствие такого допуска хотя бы в одно из помещений многоквартирного дома создает угрозу жизни и здоровью для всех собственников (нанимателей)». Согласно проекту закона, в случае отказа предоставить сотруднику доступ к газовому оборудованию для проведения работ организация вправе требовать предоставление доступа в судебном порядке. При этом законопроектом предлагается установить сокращенные сроки рассмотрения судами такой категории заявлений (12 дней).