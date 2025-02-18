Goldman Sachs ждет подорожания золота до $3,1 тыс. за унцию к концу 2025 года

При сохранении неопределенности в экономической политике, в частности относительно импортных пошлин, цены на золото могут вырасти до 3,3 тысячи долларов за унцию, так как спекулятивные позиции инвесторов будут увеличиваться, считают эксперты. Это предполагает возможный рост стоимости металла на 26% за год, согласно расчетам агентства Bloomberg.