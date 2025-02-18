Goldman Sachs ждет подорожания золота до $3,1 тыс. за унцию к концу 2025 года

К концу 2025 года золото может подорожать до 3,1 тысячи долларов за унцию благодаря активным покупкам драгоценного металла мировыми центральными банками и росту притока средств в обеспеченные слитками биржевые фонды (ETF), прогнозируют аналитики Goldman Sachs.
Спрос со стороны центральных банков, как ожидается, будет достигать в среднем 50 тонн в месяц, что превышает предыдущие прогнозы, отмечается в сообщении банка.
При сохранении неопределенности в экономической политике, в частности относительно импортных пошлин, цены на золото могут вырасти до 3,3 тысячи долларов за унцию, так как спекулятивные позиции инвесторов будут увеличиваться, считают эксперты. Это предполагает возможный рост стоимости металла на 26% за год, согласно расчетам агентства Bloomberg.
В 2023 году цены на золото демонстрировали устойчивый рост, обновляя исторические максимумы. Это было связано с активными закупками центральными банками, серией снижений процентных ставок Федеральной резервной системы и усилившимися опасениями инвесторов на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о введении новых импортных пошлин.
Ранее, в феврале, аналитики Citigroup предсказали, что стоимость золота может достичь трех тысяч долларов за унцию в течение трех месяцев. Основными факторами для такого прогноза стали геополитическая напряженность и торговые войны, спровоцированные действиями Трампа, что повышает спрос на защитные активы.
За последний год золото подорожало на 44% и в настоящий момент торгуется по цене выше 2,9 тысячи долларов за унцию.
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