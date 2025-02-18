Глава РФПИ считает, что санкции нанесли вред доллару

«Многие американские компании просто потеряли очень существенные будущие доходы, потеряли свои позиции на рынке. <…> Администрация Байдена давала очень много дезинформации, очень много неправильных посылов. Наш диалог позволяет сказать правду. Сказать то, что российская экономика хорошо развивается. Нам надо также делать совместные проекты, в том числе, например, и в Арктике, и в других областях, и именно совместные проекты позволят нам просто быть успешнее», — сообщил он.