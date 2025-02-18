Глава РФПИ считает, что санкции нанесли вред доллару

«Просто абсолютно очевидно, что политика президента Байдена подорвала доверие к доллару и фактически создала очень много угроз для американской экономики. И представьте, первый раз сегодня американцы увидели, <…> что потеря американских компаний — $300 млрд. Никто об этом раньше не говорил. Администрация Байдена создала очень неправильный нарратив в американском обществе, где санкции вредят России. На самом деле санкции помогли России стать более независимым, а повредили доллару, повредили американским компаниям», — считает Дмитриев.
Он также подчеркнул, что санкции нанесли больше вреда самим США, чем России.
«Мы находимся только в начале диалога. Я думаю, очень важно просто начать диалог и сказать: коллеги, санкции ударили по американским компаниям больше, чем они ударили по России. Мы с этого начинаем и дальше постепенно будем двигаться в другие сферы», — считает Дмитриев.
Также глава Российского фонда прямых инвестиций заявил CNN, что американский бизнес на фоне ухода из России потерял примерно $300 млрд.
«Я думаю, что мы хотим хорошего диалога. Ведь американские компании потеряли $300 млрд из-за ухода из России. Отсутствие совместной работы привело к тому, что в американской экономике возникла огромная цифра в $300 млрд потерь, которые легли на американский бизнес», — отметил он, подчеркнув, что поддержание отношений между Россией и США имеет общемировое значение.
Глава РФПИ заявил журналистам, что диалог с новой администрацией США дает возможность открыто признать провал попыток сдержать Россию, в результате которой множество американских компаний утратили свои позиции на российском рынке.
«Многие американские компании просто потеряли очень существенные будущие доходы, потеряли свои позиции на рынке. <…> Администрация Байдена давала очень много дезинформации, очень много неправильных посылов. Наш диалог позволяет сказать правду. Сказать то, что российская экономика хорошо развивается. Нам надо также делать совместные проекты, в том числе, например, и в Арктике, и в других областях, и именно совместные проекты позволят нам просто быть успешнее», — сообщил он.
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