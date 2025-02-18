Глава РФПИ оценил потери американского бизнеса после ухода из России в $300 млрд

Глава РФПИ дал интервью CNN по прибытии в Эр-Рияд, где сегодня, 18 февраля, пройдут российско-американские переговоры. «Я думаю, что мы хотим хорошего диалога. Американские компании потеряли $300 млрд из-за ухода из России. Мне кажется важным, что отсутствие совместной работы привело к тому, что в американской экономике возникла огромная цифра в $300 млрд потерь, которые понес американский бизнес», — сказал Дмитриев.