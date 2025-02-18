ГД приняла закон об ужесточении требований к концессионерам в сфере ЖКХ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный правительством РФ закон, который предусматривает более строгие правила для компаний, которые намерены участвовать в концессиях в жилищно-коммунальной сфере. Речь идет о требованиях к опыту работы, финансовым гарантиям и ответственности за нарушение сроков.
Закона устанавливает базовые требования, подтверждающие квалификацию потенциального концессионера в качестве инвестора и оператора коммунальной инфраструктуры, которые включают опыт эксплуатации соответствующих объектов и систем в зависимости от численности населения, которое будет обслуживать концессионер. Если концессия касается коммунальных услуг в городах с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек, концессионер должен иметь не менее двух лет опыта эксплуатации аналогичных объектов в РФ. Если концессия реализуется в городах с населением более 500 тыс. человек, то концессионер должен иметь не менее трех лет опыта работы с такими объектами в населенных пунктах от 100 тыс. человек. Концессионером не может являться государственное или муниципальное унитарное предприятие или бюджетное учреждение.
Предусмотрены обязанности концессионера (за исключением единой теплоснабжающей организации в ценовой зоне теплоснабжения) по разработке и направлению в уполномоченный орган субъекта РФ проекта инвестиционной программы. Определяется содержание проекта такой инвестпрограммы. Существенным нарушением условий соглашения будет неисполнение концессионером обязательства по разработке инвестпрограммы, а также неисполнение обязательства по ее утверждению концедентом и субъектом РФ в течение 12 месяцев с момента заключения концессионного соглашения.
Проект концессионного соглашения должен быть согласован с высшим должностным лицом субъекта РФ в части обязательств субъекта РФ. Для рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения по инициативе потенциального инвестора предусмотрен трехдневный срок. Для размещения предложения о заключении такого концессионного соглашения предусмотрен 30-дневный срок. Для подписания концессионного соглашения субъектом РФ, от имени которого выступает высшее должностное лицо субъекта РФ, предусмотрен 20-дневный срок. Также субъект РФ сможет обоснованно отказать в подписании такого концессионного соглашения в случае, если в отношении концессионера принято решение о его ликвидации или о прекращении им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя либо арбитражным судом принято решение о признании такого лица банкротом.
Для участие в конкурсе на заключение соглашение потребуется задаток.
Концессионным соглашением, объектом которого являются объекты ЖКХ, может быть предусмотрено взыскание с концессионера неустойки (штрафа, пени) в случае нарушения им сроков создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения по вине концессионера. Также закрепляются требования к участникам конкурса по концессионному соглашению, объектом которого являются объекты ЖКХ. Регламентируются основания для досрочного расторжения концессий в случае нарушения обязательств со стороны концессионеров.
Вводится норма о внесении задатка для участия в конкурсе на заключение соглашения. Размер задатка или безотзывной банковской гарантии по такому соглашению составит не более 5% объема заявленных в проекте концессионного соглашения инвестиций (предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером). Документ также определяет случаи, при которых концедент не возвращает концессионеру внесенную сумму задатка или безотзывную банковскую гарантию.
Предусмотрены переходные положения.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
Как подчеркнул член комитета Госдумы по экономической политике Эдуард Кузнецов («Единая Россия»), документ будет способствовать передаче объектов ЖКХ надежному концессионеру, способному обеспечить качественное и бесперебойное предоставление гражданам жизнеобеспечивающих услуг.
«Такие нормы будут ограничивать вход на рынок недобросовестных организаций, ориентированных на краткосрочное извлечение прибыли без реальных инвестиций в объекты концессионного соглашения, а обязанность концессионеров разрабатывать проекты инвестпрограмм позволит оценить экономический эффект от соглашения в целом», — отметил депутат. Установление требований к инвестпрограмме позволит контролировать реализацию соглашения и сократить риски увеличения износа коммунальных объектов и одновременного роста тарифов, полагает Кузнецов.