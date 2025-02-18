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ГД приняла право ЦБ определять валюты для оплаты уставных капиталов банков

Основной целью документа является повышение инвестиционной привлекательности российского финансового рынка для нерезидентов из дружественных стран, а также расширение возможностей по противодействию иностранным ограничительным мерам, дедолларизация экономики, снижение негативного воздействия на курс рубля.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предоставляющий совету директоров Банка России на ежегодной основе определять перечень видов иностранных валют, которые могут быть внесены в оплату уставного капитала кредитных организаций, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

В такой перечень, предположительно, могут быть приняты валюты стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Армении, Киргизия, Казахстана, Белоруссии, валюты стран БРИКС, в том числе китайский юань (допустим для использования и сейчас) и индийская рупия, а также валюты Бразилии, Южно-Африканской Республики, Аргентины, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии.

Одновременно решением совета директоров ЦБ внесение вкладов в уставный капитал финансовых организации в валюте недружественных государств может быть ограничено полностью или в определенной доле — например, не более 10% уставного капитала кредитной организации.

Основной целью документа является повышение инвестиционной привлекательности российского финансового рынка для нерезидентов из дружественных стран, а также расширение возможностей по противодействию иностранным ограничительным мерам, дедолларизация экономики, снижение негативного воздействия на курс рубля, говорится в пояснительной записке.

Кроме того, будут создаваться дополнительные условия для перехода к использованию российского рубля и национальных валют отдельных стран — торговых партнеров РФ в трансграничных расчетах, для снижения рисков, обусловленных действиями недружественных государств и связанных с возможным формированием капиталов российских кредитных организаций в долларах США и евро.

Поправки ко второму чтению.

Согласно принятым во втором чтении поправкам, ЦБ будет определять максимальный размер доли уставного капитала кредитной организации, страховой организации и негосударственного пенсионного фонда, которая может быть оплачена иностранной валютой, а также вид иностранной валюты из числа включенных в соответствующий перечень и максимальный размер доли уставного капитала кредитной организации, страховой организации и негосударственного пенсионного фонда, которая может быть оплачена таким видом иностранной валюты.

Также уточняется норма, предусматривающая запрет на совмещение одним и тем же лицом некоторых должностей в ряде финансовых организациях.

Закон вступит в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.