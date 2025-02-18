ГД приняла право ЦБ определять валюты для оплаты уставных капиталов банков

Согласно принятым во втором чтении поправкам, ЦБ будет определять максимальный размер доли уставного капитала кредитной организации, страховой организации и негосударственного пенсионного фонда, которая может быть оплачена иностранной валютой, а также вид иностранной валюты из числа включенных в соответствующий перечень и максимальный размер доли уставного капитала кредитной организации, страховой организации и негосударственного пенсионного фонда, которая может быть оплачена таким видом иностранной валюты.