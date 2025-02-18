Европейский биржевой индекс достиг рекорда

Как отмечали аналитики агентству Reuters, индекс поднялся за счет увеличения стоимости акций оборонных предприятий. Подорожание этих акций эксперты связали с новостями об увеличении трат ЕС на закупку новых вооружений и с заявлением председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что вложения в оборону могут вывести из-под действия ограничений на государственные расходы стран ЕС.