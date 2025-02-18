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Европейский биржевой индекс достиг рекорда

Биржевой индекс Stoxx 600, включающий в себя акции 600 крупнейших компаний ЕС и Великобритании, достиг рекордных значений 18 февраля, следует из данных торгов, опубликованных на портале investing.com.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Так, по данным на 11:00 по московскому времени, индекс достигал 556,6 пункта — максимума за всю историю торгов.

Позднее показатель снизился. На 14:50 мск индекс составлял 556,8 пункта.

Как отмечали аналитики агентству Reuters, индекс поднялся за счет увеличения стоимости акций оборонных предприятий. Подорожание этих акций эксперты связали с новостями об увеличении трат ЕС на закупку новых вооружений и с заявлением председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что вложения в оборону могут вывести из-под действия ограничений на государственные расходы стран ЕС.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».