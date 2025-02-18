Эксперт дала совет, как сэкономить в путешествиях по России

Для экономии средств при путешествиях по России рекомендуется выбирать жилье с кухней, чтобы избежать дополнительных трат на питание в кафе, отметила в беседе с NEWS.ru известный тревел-блогер и турагент Наталия Ансталь.
Она также порекомендовала выбирать для проживания те туристические зоны, где есть широкий выбор продуктовых магазинов.
«В первую очередь обычно выбирают жилье с кухней, чтобы готовить самостоятельно и не тратиться на еду в столовых или кафе. Так выходит действительно гораздо дешевле. Это касается длительных поездок, даже недельного проживания. Если в тур по России включено питание и есть вариант без питания, иногда разница видна. В таком случае лучше выбирать проживание в наиболее популярных туристических местах, чтобы было где купить продукты», — сказала Ансталь.
Кроме того, отметила эксперт, полностью отказываться от проживания в отелях не стоит. Она посоветовала обращать внимание на специальные акции в гостиницах, расположенных вне зон, пользующихся популярностью среди туристов. В таких случаях лучше отдавать предпочтение вариантам с полным питанием, так как это зачастую обходится дешевле.
«Что касается билетов, по России во многие места можно доехать на ж/д транспорте. Стоимость поездки на поезде существенно ниже по таким популярным направлениям, как Сочи, чем авиаперелеты. Но нужно понимать, что это займет больше времени. При этом будет недорогая стоимость билетов, поскольку поездка на поезде обойдется вам около 5−7 тысяч рублей в одну сторону. Если же вы путешествуете на самолете по России, поможет сэкономить тариф без багажа. Багаж можно добавить отдельно», — отметила Ансталь.
По ее словам, приобрести билеты по многим маршрутам можно по более низкой цене, если оформить покупку заранее. Турагент подчеркнула, что рост спроса напрямую влияет на увеличение стоимости билетов.
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