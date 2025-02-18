Эксперт дала совет, как сэкономить в путешествиях по России

«Что касается билетов, по России во многие места можно доехать на ж/д транспорте. Стоимость поездки на поезде существенно ниже по таким популярным направлениям, как Сочи, чем авиаперелеты. Но нужно понимать, что это займет больше времени. При этом будет недорогая стоимость билетов, поскольку поездка на поезде обойдется вам около 5−7 тысяч рублей в одну сторону. Если же вы путешествуете на самолете по России, поможет сэкономить тариф без багажа. Багаж можно добавить отдельно», — отметила Ансталь.