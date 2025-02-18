Экономист рассказал, почему банки отказываются от «старых» денег

Он подчеркнул, что банки часто не воспринимают средства, которые уже находятся на их балансе, как новые деньги, поэтому не хотят выплачивать по ним повышенные проценты. Только за последний год средние ставки по депозитам выросли как минимум на треть.
«Можно пожаловаться в Центробанк — за последний год число жалоб на начисление процентов выросло вдвое, возможно, в связи с подобным разделением на новые и старые деньги», — посоветовал Гиринский.
Он отметил, что клиент в такой ситуации может забрать свои средства и открыть новый вклад через некоторое время. Либо стоит сразу обратиться в другой банк, где эти деньги будет возможно внести как новые, чтобы получить более выгодные условия по депозитным ставкам.
Еще одна проблема — отказ принимать ветхие и старые банкноты. Обычно это касается купюр крупного номинала, которые требуют более тщательной проверки. Современные детекторы банкнот обеспечивают достаточную надежность, но некоторые кассиры, тем не менее, предпочитают перестраховаться.
В случае необоснованного отказа Гиринский рекомендовал потребовать письменное объяснение или составить официальную претензию. Если же ситуация не решается таким образом, следующий шаг — написание жалобы в Банк России, подытожил эксперт.
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