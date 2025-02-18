Экономист рассказал, почему банки отказываются от «старых» денег

Он отметил, что клиент в такой ситуации может забрать свои средства и открыть новый вклад через некоторое время. Либо стоит сразу обратиться в другой банк, где эти деньги будет возможно внести как новые, чтобы получить более выгодные условия по депозитным ставкам.