Дмитриев оценил вероятность прогресса в переговорах с США по экономике

«У нас идет очень важный трек по экономике …. в том числе у нас есть ряд предложений, которые наши коллеги думают. Я считаю, что там будет, возможно, прогресс уже не в отдаленной перспективе, а в ближайшие два-три месяца», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».