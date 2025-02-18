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Дмитриев оценил вероятность прогресса в переговорах с США по экономике

Прогресса в переговорах России и США по экономике можно достичь через два-три месяца. Об этом заявил в Эр-Рияде глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«У нас идет очень важный трек по экономике …. в том числе у нас есть ряд предложений, которые наши коллеги думают. Я считаю, что там будет, возможно, прогресс уже не в отдаленной перспективе, а в ближайшие два-три месяца», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Официальные переговоры делегаций России и США начались утром 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Российскую сторону представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Кирилл Дмитриев присоединился к ним для обсуждения экономических вопросов.