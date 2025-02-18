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Цены на нефть Urals обновили пятимесячный минимум

Стоимость российской нефти Urals после пятимесячного перерыва опускалась к 6,1 тысячи рублей за баррель 17 января, следует из данных Profinance.ru.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«Рублевая стоимость российской нефти Urals после пятимесячного перерыва опустилась к уровню 6,1 тысячи рублей за баррель. Падение цен на нефть происходит на фоне снижения геополитических рисков как на Ближнем Востоке, так и в Европе, на фоне начавшегося переговорного процесса между Россией и США», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Profinance.ru.

Так, в понедельник, 17 февраля, котировки Urals опускались до 6,09 тысячи рублей за баррель. Показатель на 23% ниже локального максимума, установленного месяцем ранее.

В последний раз российская нефть торговалась на таком уровне 29 сентября 2024 года.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».