Цены на нефть Urals обновили пятимесячный минимум

«Рублевая стоимость российской нефти Urals после пятимесячного перерыва опустилась к уровню 6,1 тысячи рублей за баррель. Падение цен на нефть происходит на фоне снижения геополитических рисков как на Ближнем Востоке, так и в Европе, на фоне начавшегося переговорного процесса между Россией и США», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Profinance.ru.