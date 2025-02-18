Bloomberg: Великобритания на фоне угроз Трампа запускает план по спасению сталелитейной отрасли

Согласно статье, в воскресенье министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс заявил, что в поддержку сталелитейной промышленности Великобритания намерена инвестировать 2,5 млрд фунтов (3,15 млрд долларов). Средства частично поступят из недавно созданного Фонда национального благосостояния Великобритании.
На прошлой неделе официальные лица Великобритании планировали провести переговоры со своими коллегами в администрации Трампа, чтобы попытаться избежать введения пошлин на экспорт стали и алюминия в США. В Америку экспортируется около 10% стали, производимой в Великобритании, однако и Британия импортирует металл из США.
Новый план появился в Британии после того, как министр финансов Рейчэл Ривз поддержала проект строительства третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту Хитроу. Для этого потребуется 400 000 тонн стали — достаточно для строительства Эмпайр-стейт-билдинг.
Сделка, о которой объявил Хитроу, обеспечит надежное развитие отрасли на долгие годы.
В рамках нового плана будут определены возможности для расширения производства стали в Великобритании, меры защиты от недобросовестной торговой практики за рубежом и способы улучшения мощностей по переработке лома. Он также будет способствовать использованию стали британского производства в общественных проектах.
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