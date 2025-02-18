Bloomberg: Великобритания на фоне угроз Трампа запускает план по спасению сталелитейной отрасли

На прошлой неделе официальные лица Великобритании планировали провести переговоры со своими коллегами в администрации Трампа, чтобы попытаться избежать введения пошлин на экспорт стали и алюминия в США. В Америку экспортируется около 10% стали, производимой в Великобритании, однако и Британия импортирует металл из США.