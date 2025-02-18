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Bloomberg: Великобритания на фоне угроз Трампа запускает план по спасению сталелитейной отрасли

Правительство Великобритании представило новый план по защите рабочих мест в сталелитейной отрасли всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 25%-ные пошлины на импорт стали и алюминия, передает Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Финансы Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Согласно статье, в воскресенье министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс заявил, что в поддержку сталелитейной промышленности Великобритания намерена инвестировать 2,5 млрд фунтов (3,15 млрд долларов). Средства частично поступят из недавно созданного Фонда национального благосостояния Великобритании.

С помощью этого плана законодатели надеются остановить упадок отрасли, пострадавшей от роста цен на энергоносители, зарубежной конкуренции и сокращения инвестиций.

На прошлой неделе официальные лица Великобритании планировали провести переговоры со своими коллегами в администрации Трампа, чтобы попытаться избежать введения пошлин на экспорт стали и алюминия в США. В Америку экспортируется около 10% стали, производимой в Великобритании, однако и Британия импортирует металл из США.

Новый план появился в Британии после того, как министр финансов Рейчэл Ривз поддержала проект строительства третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту Хитроу. Для этого потребуется 400 000 тонн стали — достаточно для строительства Эмпайр-стейт-билдинг.

Сделка, о которой объявил Хитроу, обеспечит надежное развитие отрасли на долгие годы.

Джонатан Рейнольдс
министр по делам бизнеса и торговли

В рамках нового плана будут определены возможности для расширения производства стали в Великобритании, меры защиты от недобросовестной торговой практики за рубежом и способы улучшения мощностей по переработке лома. Он также будет способствовать использованию стали британского производства в общественных проектах.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.