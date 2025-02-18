МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания «Алроса» закончила 2024 год с положительным финансовым результатом, несмотря на снижение цен на алмазы на мировом рынке. Об этом сообщил генеральный директор компании Павел Маринычев в комментарии якутскому телеканалу «Алмазный край».
«С учетом тех веяний на рынках, которые происходили, мы закончили год с положительным финансовым результатом. И это в условиях, когда мы зафиксировали значительное снижение цен на мировом рынке», — сказал он.
«Результат работы хороший, в том числе — тех оптимизационных мероприятий, которые мы вместе провели, и это позволяет нам оставаться устойчивой компанией и формировать свои планы», — добавил Маринычев.
Производственный план «Алросы» на 2024 год составлял 33 млн карат алмазов. Финансовые результаты по МСФО за 2024 год компания пока не раскрывала.
«Алроса» ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья. Российская Федерация владеет 33,03% акций «Алросы», Республика Саха (Якутия) — 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых компания осуществляет свою деятельность, — 8%. В свободном обращении находится около 34% акций компании.