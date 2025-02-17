Южная Корея временно заблокировала DeepSeek на территории страны

СЕУЛ, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Южной Кореи приняли решение временно заблокировать использование китайского чат-бота с искусственным интеллектом DeepSeek на территории своей страны. Об этом объявила государственная комиссия по защите персональных данных.
В решении подчеркивается, что блокировка будет снята после внесения изменений в работу DeepSeek «в соответствии с южнокорейским законодательством». Комиссия отмечает, что власти Южной Кореи в январе направили китайской стороне официальный запрос с требованием разъяснить особенности работы чат-бота, в том числе касающиеся сбора персональных данных.
Ранее в Южной Корее уже запретили использование DeepSeek сотрудниками ведущих энергетических компаний Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) и KEPCO KPS.