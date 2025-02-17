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Южная Корея временно заблокировала DeepSeek на территории страны

Блокировку снимут после внесения изменений в работу чат-бота «в соответствии с южнокорейским законодательством», подчеркнули в государственной комиссии по защите персональных данных.

Источник: Reuters

СЕУЛ, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Южной Кореи приняли решение временно заблокировать использование китайского чат-бота с искусственным интеллектом DeepSeek на территории своей страны. Об этом объявила государственная комиссия по защите персональных данных.

В решении подчеркивается, что блокировка будет снята после внесения изменений в работу DeepSeek «в соответствии с южнокорейским законодательством». Комиссия отмечает, что власти Южной Кореи в январе направили китайской стороне официальный запрос с требованием разъяснить особенности работы чат-бота, в том числе касающиеся сбора персональных данных.

Ранее в Южной Корее уже запретили использование DeepSeek сотрудниками ведущих энергетических компаний Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) и KEPCO KPS.