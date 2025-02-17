В ТПП предложили продлить налоговый режим для самозанятых после 2028 года

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. В Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ предложили продлить специальный налоговый режим для самозанятых после 2028 года, когда официально завершается срок его действия. Об этом сообщил ТАСС эксперт совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП, налоговый консультант Алексей Крылов.
«Полагаем, что этот компромиссный режим следует продлить и после 2028 года», — считает Крылов.
Он напомнил, что налог на профессиональный доход, который уплачивают самозанятые, считается по льготной ставке — 4% или 6%. Он также отметил, что это дает возможность легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получения штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность.
«В то же время можно подумать о том, чтобы поднять лимит годового дохода для самозанятых как минимум на 50% — с 2,4 млн до 3,6 млн рублей. Однако мы знаем, что на днях подобный законопроект не получил положительного заключения от профильного комитета Госдумы, смысл свелся к невмешательству в эксперимент до его завершения», — отметил Крылов.