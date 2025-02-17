В ТПП предложили продлить налоговый режим для самозанятых после 2028 года

«В то же время можно подумать о том, чтобы поднять лимит годового дохода для самозанятых как минимум на 50% — с 2,4 млн до 3,6 млн рублей. Однако мы знаем, что на днях подобный законопроект не получил положительного заключения от профильного комитета Госдумы, смысл свелся к невмешательству в эксперимент до его завершения», — отметил Крылов.