В России выросло количество жалоб на хищение с депозитов

Она отметила в беседе с «Ведомостями», что в период с 2023 по 2024 годы количество обращений выросло с 1,5 тысячи до 2,5 тысячи. Речь, по словам финуполномоченной, идет о совокупных кражах денег с текущих счетов и депозитов, а также при оформлении кредитов с последующим выводом средств.
«При краже с депозита клиент банка теряет не только вложенные средства, но и всю доходность по ним», — подчеркнула Светлана Максимова.
Кроме того, в январе этого года был зафиксирован рост числа обращений из-за досрочного расторжения мошенниками договоров вклада от имени заявителя.
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