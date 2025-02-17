В России выросло количество жалоб на хищение с депозитов

Она отметила в беседе с «Ведомостями», что в период с 2023 по 2024 годы количество обращений выросло с 1,5 тысячи до 2,5 тысячи. Речь, по словам финуполномоченной, идет о совокупных кражах денег с текущих счетов и депозитов, а также при оформлении кредитов с последующим выводом средств.