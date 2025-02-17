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В России выросло количество жалоб на хищение с депозитов

Число жалоб на списание средств с депозитов, а также на оформление кредитов мошенниками, выросло в 1,6 раза в России. Об этом рассказала Светлана Максимова, финансовый уполномоченный.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

Она отметила в беседе с «Ведомостями», что в период с 2023 по 2024 годы количество обращений выросло с 1,5 тысячи до 2,5 тысячи. Речь, по словам финуполномоченной, идет о совокупных кражах денег с текущих счетов и депозитов, а также при оформлении кредитов с последующим выводом средств.

«При краже с депозита клиент банка теряет не только вложенные средства, но и всю доходность по ним», — подчеркнула Светлана Максимова.

Кроме того, в январе этого года был зафиксирован рост числа обращений из-за досрочного расторжения мошенниками договоров вклада от имени заявителя.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».