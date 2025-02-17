В России начали искать способы спасти угольную отрасль

В то же время в терминале в Тамани объяснили, что уже предоставляют прогрессивную скидку к ставке перевалке угля. В РЖД также рассказали, что скидка на перевозку угля составляют в среднем 40 процентов от базового уровня и любое повышение приведет к непокрываемым убыткам компании, которая и без того сильно урезала инвестиционную программу.