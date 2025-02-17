В РФ ввод жилья в январе снизился почти на 10%

В том числе, населением сдано 8,35 млн кв. м жилья, что на 8% меньше показателя января 2024 года.
Ввод жилья в РФ, согласно данным Росстата, сократился в 2024 году на 2% — до 107,8 млн кв. м.
МОСКВА, 17 февраля./ТАСС/. Ввод жилья в России в январе 2025 года снизился в сравнении с январем 2024 года на 9,7% — до 10,96 млн кв. м, говорится в данных Росстата.
В том числе, населением сдано 8,35 млн кв. м жилья, что на 8% меньше показателя января 2024 года.
Ввод жилья в РФ, согласно данным Росстата, сократился в 2024 году на 2% — до 107,8 млн кв. м.