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В Кремле назвали нормальный торговой практикой возможное возвращение брендов в РФ

Возможное возвращение иностранных брендов в Россию на конкурентной основе является торговой практикой, которая будет в интересах потребителей. Об этом 17 февраля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«То, что на конкурентной основе, конечно же, они смогут вернуться в Москву и продолжить здесь конкуренцию с российскими производителями, это нормальная торговая практика и такая конкуренция была бы в интересах потребителей», — сказал он на брифинге.

При этом Песков добавил, что подобных предложений о возвращении иностранных брендов на данный момент не поступало.

Ранее в этот день аналитики платформы Kokoc Group спрогнозировали массовое возвращение в Россию иностранных компаний. Отмечается, что в 2025 году могут вернуться 350 иностранных компаний, ушедших с российского рынка в 2022-м. Однако некоторые крупные компании могут столкнуться с серьезными проблемами при возвращении в Россию, и больше всего рискуют бренды из категории товаров повседневного пользования.