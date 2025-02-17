В Кремле назвали нормальный торговой практикой возможное возвращение брендов в РФ

«То, что на конкурентной основе, конечно же, они смогут вернуться в Москву и продолжить здесь конкуренцию с российскими производителями, это нормальная торговая практика и такая конкуренция была бы в интересах потребителей», — сказал он на брифинге.
При этом Песков добавил, что подобных предложений о возвращении иностранных брендов на данный момент не поступало.
Ранее в этот день аналитики платформы Kokoc Group спрогнозировали массовое возвращение в Россию иностранных компаний. Отмечается, что в 2025 году могут вернуться 350 иностранных компаний, ушедших с российского рынка в 2022-м. Однако некоторые крупные компании могут столкнуться с серьезными проблемами при возвращении в Россию, и больше всего рискуют бренды из категории товаров повседневного пользования.