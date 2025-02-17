В Кремле назвали нормальный торговой практикой возможное возвращение брендов в РФ

Ранее в этот день аналитики платформы Kokoc Group спрогнозировали массовое возвращение в Россию иностранных компаний. Отмечается, что в 2025 году могут вернуться 350 иностранных компаний, ушедших с российского рынка в 2022-м. Однако некоторые крупные компании могут столкнуться с серьезными проблемами при возвращении в Россию, и больше всего рискуют бренды из категории товаров повседневного пользования.