В Госдуме предложили обеспечивать многодетные семьи домами

Государство могло бы предоставлять многодетным семьям дома вместо квартир, так как такие условия лучше соответствуют их нуждам, заявил NEWS.ru депутат Государственной Думы Виталий Милонов.
По его словам, жизнь в доме помогает избежать стесненных условий и предоставляет возможность пользоваться приусадебным участком.
«Правильно будет давать многодетным семьям дома для проживания, потому что дом для проживания всегда большей площади, там есть свой приусадебный участок для минимальных активностей. Это более приоритетно для многодетных, потому что большая семья в квартире всегда будет испытывать сложности. К сожалению, 200-метровые квартиры мы не можем давать, это нереализуемо», — отметил Милонов.
Депутат подчеркнул, что предоставление просторного жилья многодетным семьям является важным шагом социальной поддержки, однако данная мера должна быть справедливой. По его мнению, при распределении жилья необходимо учитывать не только численность семьи, но и ее статус, а также длительность проживания в стране.
«Конечно, надо смотреть на то, откуда семья приехала. Если это мигранты, которые только получили гражданство, и они получают жилье, это несправедливо по сравнению с теми людьми, которые родились в России и тоже стоят в очереди», — резюмировал Милонов.
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