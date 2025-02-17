В 2025 году в Россию могут вернуться больше 300 иностранных компаний

«Действительно, фишка больших брендов в том, что они лучше себя чувствуют в любых обстоятельствах — более активны в конкуренции, получают больший эффект от рекламных инвестиций и более устойчивы при их отсутствии, в том числе потому, что им доступен более широкий инструментарий маркетинговых активностей как с низким, так и с высоким порогом входа. Так, за время отсутствия западных (а также корейских и японских) автобрендов до 61% автомобильного рынка заняли китайские марки, однако ни одна из них не заняла, согласно опросам, тех же позиций в сердцах потребителей, что и традиционные лидеры авторынка. Так что, если условная Toyota решит завтра вернуться, ей будет легко вернуть расположение покупателей. Однако, длительное отсутствие в медийном поле, а также изменившаяся рыночная конъюнктура могут серьезно осложнить процесс возвращения сервисных брендов в категориях с высокой частотой покупки, например подгузники или товары для животных», — пояснил Роман Казыханов.