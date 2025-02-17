Товарооборот РФ и ОАЭ в 2024 году составил около $10 млрд

АБУ-ДАБИ, 17 февраля. /ТАСС/. Товарооборот России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по итогам 2024 года составил порядка $10 млрд, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на выставке оборонной промышленности IDEX-2025.
«Товарооборот между нашими странами составил около $10 млрд за прошлый год. И тенденция сложилась на протяжении предыдущих лет. Товарооборот стабильно растет. Расширяется номенклатура», — сказал он.
Мантуров добавил, что РФ также рассчитывает на развитие индустриального партнерства, которое будет формировать базу для стабильного товарооборота на будущие годы.
В октябре 2024 года президент России Владимир Путин отмечал, что товарооборот между РФ и ОАЭ вырос в три раза за последние три года.