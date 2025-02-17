Средний срок ипотеки в России сократился на 16 месяцев

«Средний размер выданных банками ипотечных кредитов в январе 2025 года составил 3,92 миллиона рублей. В годовом отношении сумма кредита снизилась на 3%: в январе 2024 года она была равна 4,04 миллиона рублей. Средний срок ипотечного кредитования за этот же период стал короче на 16 месяцев: в январе 2024 года он соответствовал 260 месяцам (21 год восемь месяцев), в январе 2025 года — 244 месяца (20 лет четыре месяца)», — говорится в сообщении бюро.