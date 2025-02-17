Средний срок ипотеки в России сократился на 16 месяцев

«Средний размер выданных банками ипотечных кредитов в январе 2025 года составил 3,92 миллиона рублей. В годовом отношении сумма кредита снизилась на 3%: в январе 2024 года она была равна 4,04 миллиона рублей. Средний срок ипотечного кредитования за этот же период стал короче на 16 месяцев: в январе 2024 года он соответствовал 260 месяцам (21 год восемь месяцев), в январе 2025 года — 244 месяца (20 лет четыре месяца)», — говорится в сообщении бюро.
Как указывается в нем, к декабрю прошлого года средний размер ипотечного кредита в январе снизился на 9%, а средний срок кредитования на покупку жилья в январе стал короче на 15 месяцев.
По данным ОКБ, на покупку нового жилья в январе текущего года банки выдавали в среднем кредиты на 5,62 миллиона рублей (+16% год к году) на 25 лет и 11 месяцев (+19 месяцев). Средний чек на покупку жилья на вторичном рынке составил 2,53 миллиона рублей (-16%), средний срок — 18 лет и шесть месяцев (-24 месяца).
«Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку жилья в январе поднялась до 13,60%, в декабре этот показатель был равен 13,01%. На начало февраля ПСК в ипотечном кредитовании зафиксирована на уровне 13,35%», — добавляется в сообщении.