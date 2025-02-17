Спрос россиян на квартиры в Турции резко вырос

По ее словам, типичный российский покупатель турецкой недвижимости — это человек с высоким уровнем дохода, чаще всего владелец бизнеса или предприниматель, приобретающий недвижимость в Турции как для инвестиций, так и для проживания. Афанасьева добавила, что возможность получить вид на жительство за счет покупки недвижимости на сумму от $400 тыс. (36,2 млн рублей по текущему курсу) повышает интерес к этому региону.