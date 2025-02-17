Стало известно, сколько золота приходится на каждого жителя Земли

Если говорить о добыче, то второе место среди крупнейших производителей золота в мире занимает Австралия. На ее территории расположены две из десяти крупнейших шахт с разведанными запасами металла. Тем не менее главным добытчиком золота остается Китай. Хотя в стране нет крупных шахт, сравнимых с австралийскими, обширная сеть мелких месторождений и развитая плавильная инфраструктура обеспечивают высокий уровень производства драгоценного металла.