Стало известно, сколько золота приходится на каждого жителя Земли

Аналитики портала VisualCapitalist провели расчеты, чтобы определить, какое количество золота теоретически могло бы приходиться на каждого жителя планеты. Для этого они разделили совокупные запасы золота — 244 тысячи тонн (включая уже добытое золото и разведанные запасы по данным Геологической службы США) — на численность населения Земли, которая, по сведениям ООН, составляет 8 161 972 572 человека.
Согласно их выводам, на одного человека приходится около 30 граммов золота, что эквивалентно приблизительно одной тройской унции. Из такого количества металла можно изготовить шесть небольших золотых колец.
Однако золото востребовано не только в ювелирной промышленности. Оно также играет важную роль в экономике: центробанки разных стран хранят его в качестве резерва. Безусловным лидером по объему золотых резервов остаются США, в распоряжении которых находится порядка 8 тысяч тонн.
Если говорить о добыче, то второе место среди крупнейших производителей золота в мире занимает Австралия. На ее территории расположены две из десяти крупнейших шахт с разведанными запасами металла. Тем не менее главным добытчиком золота остается Китай. Хотя в стране нет крупных шахт, сравнимых с австралийскими, обширная сеть мелких месторождений и развитая плавильная инфраструктура обеспечивают высокий уровень производства драгоценного металла.
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