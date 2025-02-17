Сбер подал иск на 53,7 млрд рублей к Clearstream Banking и Euroclear Bank

В российских судах сейчас находится множество исков российских компаний к иностранным депозитариям. Крупнейшим из подобных дел стало исковое заявление УК «Первая». Управляющая компания в 2023 году подала иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear Bank на 184,8 млрд рублей, позже сумма исковых требований была снижена до 104 млрд рублей. В компании тогда пояснили, что в 2022 году Euroclear заблокировал для российских инвесторов операции по активам, которые учитывал на счете Национального расчетного депозитария (НРД), иск подан с целью защитить права и интересы клиентов, чьи активы заморожены.