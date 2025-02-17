Россияне в 1,5 раза чаще стали покупать пельмени онлайн

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Объем онлайн-продаж пельменей в России в 2024 году вырос на 56,1% в натуральном выражении по сравнению с годом ранее, доля онлайн-каналов сбыта в структуре продаж этой категории составляет 8,7%. Об этом говорится в результатах исследования холдинга «Ромир» (текст есть в распоряжении ТАСС).
«В настоящее время доля онлайн-продаж пельменей составляет 8,7% от общего объема продаж. Структура онлайн-канала схожа со структурой офлайн-канала. Лидирующие позиции занимают “магазины у дома” с долей 2,8%, следом идут маркетплейсы (2,7%), а замыкают тройку супермаркеты и минимаркеты с онлайн-доставкой», — рассказали эксперты.
Таким образом, исследование подтверждает нарастающую тенденцию роста онлайн-канала сбыта в сегменте пельменей. Помимо традиционных факторов, влияющих на выбор потребителя (вкус, качество, цена), важную роль играет фактор удобства как в плане быстроты приготовления самого блюда, так и в плане удобства покупки и доставки продукта. «Учитывая постоянный рост популярности онлайн-торговли, можно ожидать дальнейшего развития данного сегмента рынка пельменей в ближайшем будущем», — отметили эксперты.
По данным «Ромир», продажи пельменей в России с октября 2023 года по сентябрь 2024 года выросли на 21% в натуральном выражении и на 34% в денежном по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Такая тенденция обусловлена несколькими факторами. Во-первых, наблюдается увеличение числа покупателей пельменей: прирост за год составил почти 4 п.п. В настоящее время 81% российских семей приобретают данный продукт как минимум один раз в год. Кроме того, повысилась частота покупок.
Исследование проводилось на базе потребительской панели «Ромир», объединяющей 15 тыс. домохозяйств и 40 тыс. покупателей, репрезентативно представленных по всей России (240 городов с населением свыше 10 тыс. человек).