Россияне в 1,5 раза чаще стали покупать пельмени онлайн

По данным «Ромир», продажи пельменей в России с октября 2023 года по сентябрь 2024 года выросли на 21% в натуральном выражении и на 34% в денежном по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Такая тенденция обусловлена несколькими факторами. Во-первых, наблюдается увеличение числа покупателей пельменей: прирост за год составил почти 4 п.п. В настоящее время 81% российских семей приобретают данный продукт как минимум один раз в год. Кроме того, повысилась частота покупок.