Россиянам перечислили месяцы, когда можно выгодно продать квартиру

«Традиционно наиболее активные сезоны на рынке недвижимости — начало весны и осень, а наиболее “тихие” — лето и январь. Поэтому, как правильно, наиболее благоприятными месяцами для продажи квартиры являются февраль-март и октябрь-ноябрь, но часто деловая активность сохраняется и в декабре. Колебания цены в диапазоне 5−10% могут быть связаны с фактором сезонности. При этом потенциальным продавцам целесообразно проверять, сколько жилье находится в их собственности, чтобы соблюсти срок для безналоговой продажи», — рассказал эксперт «Газете.Ru».