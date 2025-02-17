Россиянам перечислили месяцы, когда можно выгодно продать квартиру

«Традиционно наиболее активные сезоны на рынке недвижимости — начало весны и осень, а наиболее “тихие” — лето и январь. Поэтому, как правильно, наиболее благоприятными месяцами для продажи квартиры являются февраль-март и октябрь-ноябрь, но часто деловая активность сохраняется и в декабре. Колебания цены в диапазоне 5−10% могут быть связаны с фактором сезонности. При этом потенциальным продавцам целесообразно проверять, сколько жилье находится в их собственности, чтобы соблюсти срок для безналоговой продажи», — рассказал эксперт «Газете.Ru».
По словам экономиста, на ценовые колебания влияют многие факторы — от региона до государственной денежно-кредитной политики. Помимо этого, цены могут расти без учета сезонности из-за влияния инфляции, уточнил он.
Как считает Косов, сейчас отсутствуют предпосылки к резкому изменению цен на жилье — ипотечные ставки высоки, из-за этого снижается покупательная способность населения, и многим становится более выгодно арендовать жилье на длительный срок, чем платить высокие платежи за квартиру в ипотеке. Специалист предполагает, что владельцам недвижимости тоже может быть выгодна ее сдача в аренду, чтобы получать доход, пока цены на жилье повышаются.
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