РФ намерена и дальше помогать Приднестровью в обеспечении республики газом

«Мы проделали большую работу вместе с коллегами из Приднестровья, чтобы обеспечить дополнительные поставки газа с европейского рынка. И фактически с 14 февраля в Приднестровье пошел газ, примерно 3 млн куб. м газа в сутки: для работы промышленных предприятий, для бюджетных учреждений, больниц, школ для того, чтобы отапливать домовладения, ну и, конечно, для выработки электроэнергии, чтобы потребители Приднестровья имели возможность получать свет в домах», — добавил он.