РФ намерена и дальше помогать Приднестровью в обеспечении республики газом

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Россия проделала большую работу, чтобы помочь обеспечить Приднестровье газом, с 14 февраля в республику с европейского рынка было направлено около 3 млн куб. м газа в сутки. Россия намерена и дальше оказывать поддержку региону, сказал журналистам вице-премьер России Александр Новак.
«Россия оказала поддержку для того, чтобы газ пошел с европейского рынка. Дальше будем вместе смотреть за ситуацией и также оказывать поддержку», — сказал он.
«Мы проделали большую работу вместе с коллегами из Приднестровья, чтобы обеспечить дополнительные поставки газа с европейского рынка. И фактически с 14 февраля в Приднестровье пошел газ, примерно 3 млн куб. м газа в сутки: для работы промышленных предприятий, для бюджетных учреждений, больниц, школ для того, чтобы отапливать домовладения, ну и, конечно, для выработки электроэнергии, чтобы потребители Приднестровья имели возможность получать свет в домах», — добавил он.
Новак напомнил, что поставки газа в Приднестровье были прекращены из-за позиции Украины, которая прекратила транзит российского газа в Европу с 1 января 2025 года, что привело «по сути дела» к гуманитарной катастрофе в республике.
Президент Приднестровья Вадим Красносельский говорил, что газ для непризнанной республики закупается за счет российского кредита. Поставки осуществляет венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG, которая должна была получить оплату от JNX General Trading LLC из Дубая.