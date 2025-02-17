Рекорд, но: в 2025-м безработица может вырасти впервые с начала десятилетия

В этом году безработица может увеличиться впервые с 2020-го. Сейчас она рекордно низкая (2,3%), но к концу года будет 2,6%, спрогнозировали опрошенные ЦБ аналитики. У компаний заканчиваются ресурсы для переманивания сотрудников с повышением зарплаты, также всё активнее внедряется цифровизация. Кроме того, на фоне высоких ставок и увеличения налогов даже крупные корпорации допускают сокращения. Впрочем, бояться массовых трудностей с поиском работы едва ли стоит: рынок труда всего лишь придет в равновесие, что еще и должно замедлить инфляцию. Какие профессии окажутся наименее востребованы, а где, наоборот, зарплаты продолжат рост — в материале «Известий».