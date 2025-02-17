Рекорд, но: в 2025-м безработица может вырасти впервые с начала десятилетия

В этом году безработица может увеличиться впервые с 2020-го. Сейчас она рекордно низкая (2,3%), но к концу года будет 2,6%, спрогнозировали опрошенные ЦБ аналитики. У компаний заканчиваются ресурсы для переманивания сотрудников с повышением зарплаты, также всё активнее внедряется цифровизация. Кроме того, на фоне высоких ставок и увеличения налогов даже крупные корпорации допускают сокращения. Впрочем, бояться массовых трудностей с поиском работы едва ли стоит: рынок труда всего лишь придет в равновесие, что еще и должно замедлить инфляцию. Какие профессии окажутся наименее востребованы, а где, наоборот, зарплаты продолжат рост — в материале «Известий».
Почему в России вырастет безработица
В 2025-м уровень безработицы поднимется с нынешних 2,3% до 2,6%, следует из результатов февральского макроэкономического опроса ЦБ на основе ответов 27 экономистов («Известия» его изучили). Рост может произойти впервые с пандемийного 2020-го, когда общая доля незанятых в экономике по итогам года повысилась до 5,9%. Затем показатель постепенно снижался, пока не достиг исторического минимума в 2,3% на конец 2024-го.
К 2027-му опрошенные регулятором аналитики ожидают повышения безработицы до уровня 2023 года — 2,9%. «Известия» обратились в Минтруд с просьбой оценить вероятность роста безработицы в РФ.
Безработица достигла «дна» в прошлом году — в дальнейшем ожидается охлаждение рынка труда вслед за ожидаемым замедлением экономики, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По ее словам, этому способствуют оптимизация бизнеса на фоне высокой ключевой (21% на февраль 2025-го) и роста налоговой нагрузки (сбор с прибыли увеличился до 25% в этом году).
К декабрю 2024-го финансовый результат компаний уже снизился на 15% год к году — у предприятий остается всё меньше возможностей наращивать зарплаты и инвестировать в развитие, отметила эксперт.
О скором росте безработицы уже свидетельствуют отдельные признаки: в службы занятости поступает всё меньшей вакансий, а в СМИ всё чаще появляется информация о сокращениях в крупных корпорациях, добавила Ольга Беленькая. Так, например, ранее обнародовали письмо зампреда правления «Газпрома» Елены Илюхиной в адрес главы компании Алексея Миллера с предложением радикально сократить численность центрального аппарата компании с 4 тыс. до 2,5 тыс. человек. В компании тогда подтвердили подлинность документа.
— Скорее всего безработица будет расти, но медленно. Это будет связано с развитием цифровизации и автоматизации бизнес-процессов — например, в торговле, которая переходит в онлайн-формат. Кроме того, ряд компаний замораживают или закрывают долгосрочные проекты из-за дорогих займов и снижения спроса, — объяснила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. Еще один возможный фактор — шанс на высвобождение части трудовых ресурсов, которые с начала СВО перетекли в вооруженные силы или на предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), отметила Ольга Беленькая. В последнее время власти активно обсуждают урегулирование украинского кризиса. Если всё пойдет по позитивному сценарию, то рабочих рук на рынке действительно может стать больше.
Также в таких условиях не исключено дальнейшее привлечение мигрантов и возвращение части релокантов, добавил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Каким специалистам станет сложнее устроиться на работу
Острый дефицит кадров в последние годы спровоцировал рост зарплатной конкуренции между предприятиями — так называемую «гонку зарплат». Из-за этого оклады поднимали значительно быстрее, чем повышалась производительность труда, отметила Ольга Беленькая. В итоге это привело к высокой инфляции и препятствовало росту производства.
В 2023-м и в 2024-м реальные зарплаты (с учетом инфляции) росли выше 8% ежегодно, однако, как ожидают в ЦБ, в 2025-м показатель значительно замедлится — до 3,3%, писали «Известия». Но всё будет зависеть от конкретной отрасли: где конкуренция за рабочие руки выше — там и предлагать станут больше.
Скорее всего, без работы не останутся те, кто трудится в ОПК, производственном секторе, телекоммуникационной сфере, в IT-компаниях, считает Юлия Долженкова из Финансового университета. Другие сферы с минимальной безработицей сейчас — это кибербезопасность, медицина, образование и строительство, отметила эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац. Скорее всего, в ближайшие годы потребность в таких кадрах сохранится.
На февраль 2025-го быстрее всего доходы растут у инженеров и эйчаров, а также у персонала транспортной и банковской отраслей, поделились в SuperJob.
— Тем временем в капиталоемких секторах, таких как строительство и девелопмент, сокращается число новых проектов — из-за этого могут снизиться темпы и найма, и роста зарплат. В то же время в сегментах народного потребления (например, в пищевом производстве) спрос на сотрудников останется стабильным, — отметил управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков.
Потребность в людях может снижаться на предприятиях легкой промышленности (сокращения могут быть, например, в производстве одежды и обуви), добавила Юлия Долженкова.
Всё больше снижается спрос на продавцов — по мере роста популярности онлайн-шоппинга и автоматизации всех кассовых операций, добавила Татьяна Ушкац. Также в будущем за счет развития беспилотных транспортных средств может снизиться спрос на логистов и водителей, оценила она. Ранее Минтруд спрогнозировал наибольшее снижение спроса в ближайшие пять лет на госслужащих и продавцов.
Естественным и оптимальным уровнем безработицы для экономики считается 3−5%, отметила Татьяна Ушкац. Такие показатели позволят стране расти без чрезмерного инфляционного давления, пояснила она.
Впрочем, есть и скрытая безработица — она включает тех, кто не стоит на учете на бирже труда, не имеет постоянной работы (фрилансеры), официально не трудоустроены, добавила эксперт. Их доля растет в период экономической турбулентности, когда компании стараются сохранить людей, переводя их на неполный график или же сокращая нагрузку. По оценке Freedom Finance Global, скрытая безработица в России достигает 5−10%.