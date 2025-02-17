Производство вина в Бордо упало до минимума за 33 года

По данным издания, виноделы Бордо в 2024 году произвели 3,3 млн гектолитров вина, что на 14% меньше, чем по итогам 2023-го (3,8 млн гектолитров). «Неблагоприятные погодные условия, особенно заморозки, сказались на производстве, а обильные осадки весной способствовали распространению болезней, особенно плесени», — отмечает France24.