Производство вина в Бордо упало до минимума за 33 года

Бордо — крупнейший винодельческий регион Франции. Именно здесь расположены аппелласьоны, где производят элитные вина, Медок, Сент-Эмильон и Помероль.
По данным издания, виноделы Бордо в 2024 году произвели 3,3 млн гектолитров вина, что на 14% меньше, чем по итогам 2023-го (3,8 млн гектолитров). «Неблагоприятные погодные условия, особенно заморозки, сказались на производстве, а обильные осадки весной способствовали распространению болезней, особенно плесени», — отмечает France24.
Еще одним фактором, который повлиял на объем производства, по данным издания, стало планомерное сокращение площадей виноградников во Франции. В 2024 году в Бордо урожай собрали с 95 тыс. га против 103 тыс. га в 2023-м.
Как пишет France24, сократившийся объем производства может поднять цены на бордоские вина. Спрос на продукцию также может помочь виноделам распродать старые запасы.
По данным издания, виноделы Бордо также обеспокоены возможными последствиями введения пошлин для европейских вин Америкой. Как пишет France24, США служат крупнейшим экспортным рынком для бордоских вин: в 2024 году поставки туда оценивались в €340 млн.
В прошлом октябре Reuters писал, что по итогу сезона во Франции снизили прогноз производства вина до 37,5 млн гектолитров. Из-за неблагоприятных погодных условий урожай винограда в стране сравнивали по объему с 2021 годом, а по сравнению с 2023-м ожидали сокращения на 22%.