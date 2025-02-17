Основатель «Магнита» Галицкий выбыл из рейтинга богатейших людей Bloomberg

По данным Bloomberg Billionaires Index, самым богатым россиянином на данный момент является президент «Норникеля» Владимир Потанин (занимает 65 место), его состояние составляет $28,3 млрд, а состояние основателя «Лукойла» Вагита Алекперова — $26,6 млрд. В то же время состояние председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина составляет $23,8 млрд.