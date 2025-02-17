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Основатель «Магнита» Галицкий выбыл из рейтинга богатейших людей Bloomberg

По данным Bloomberg Billionaires Index, самым богатым россиянином является президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Источник: Reuters

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Основатель торговой сети «Магнит» и ФК «Краснодар» Сергей Галицкий выбыл из опубликованного агентством Bloomberg «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

11 февраля Галицкий располагался на 492 месте в рейтинге 500 богатейших людей планеты, а его состояние оценивалось в $6,54 млрд.

По данным Bloomberg Billionaires Index, самым богатым россиянином на данный момент является президент «Норникеля» Владимир Потанин (занимает 65 место), его состояние составляет $28,3 млрд, а состояние основателя «Лукойла» Вагита Алекперова — $26,6 млрд. В то же время состояние председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина составляет $23,8 млрд.