ОПЕК+ не принимал решений по переносу срока роста добычи нефти

Агентство подчеркивало, что продление добровольных сокращений рассматривается, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа к ОПЕК+ снизить цены на нефть. При этом один из источник Bloomberg заявлял, что мировые рынки сейчас остаются слишком хрупкими, чтобы восстанавливать добычу. Другой источник издания подчеркивал, что пока никакого решения по наращиванию добычи нет, и мнения по этому поводу внутри ОПЕК+ разделились. По данным агентства, окончательное решение может быть принято в ближайшие недели.