ОПЕК+ не принимал решений по переносу срока роста добычи нефти

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. ОПЕК+ на заседании министерского мониторингового комитета не принимал никаких решений по переносу срока роста добычи нефти в рамках соглашения, этот вопрос также пока не обсуждается, сказал журналистам вице-премьер России Александр Новак, комментируя статью Bloomberg о возможности переноса срока роста добычи в рамках ОПЕК+ на более позднее время.
«У нас было заседание недавно министерского мониторингового комитета, в рамках которого мы никаких решений на этот счет не принимали. У нас как стоит на сегодняшний день дата (роста добычи нефти с апреля — прим. ТАСС), так и стоит. Пока других обсуждений не было», — сказал он.
Bloomberg со ссылкой на источники в делегациях сообщал, что страны ОПЕК+ обсуждают возможность отложить постепенное наращивание добычи нефти, запланированное на апрель.
Агентство подчеркивало, что продление добровольных сокращений рассматривается, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа к ОПЕК+ снизить цены на нефть. При этом один из источник Bloomberg заявлял, что мировые рынки сейчас остаются слишком хрупкими, чтобы восстанавливать добычу. Другой источник издания подчеркивал, что пока никакого решения по наращиванию добычи нет, и мнения по этому поводу внутри ОПЕК+ разделились. По данным агентства, окончательное решение может быть принято в ближайшие недели.