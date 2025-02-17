Названы пять самых востребованных у работодателей качеств сотрудников

Пятое качество — готовность работать из офиса. Эксперты пояснили, что во время пандемии COVID-19 удаленная работа стала необходимостью. Но если сначала часть сотрудников воспринимали эту тенденцию негативно, то сейчас далеко не все готовы ежедневно ездить на работу. В основном сотрудники предпочитают работать удаленно. По словам экспертов, гибридный формат наиболее эффективен, чем работа только из дома или только из офиса — это позволяет сотрудникам сохранять баланс между работой и личной жизнью, избегать выгорания.