Настроения улучшились

Ключевым событием пятницы и прошедшей недели стало заседание Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. Регулятор сохранил ключевую ставку на прежнем уровне, что не стало сюрпризом для рынка. Тем не менее внимания заслуживает обновление Банком России среднесрочных прогнозов, согласно которым ключевая ставка в 2025 году ожидается в диапазоне 19−22% по сравнению с 17−20% ранее. Пересмотр прогноза подтверждает нарратив о том, что высокие ставки в экономике — это надолго. Более того, более высокая верхняя граница прогнозного диапазона ключевой ставки на 2025 год не исключает теперь возможности ее повышения на одном из ближайших заседаний. Несмотря на это, итоги заседания можно рассматривать в качестве умеренно-позитивных для фондового рынка, если исходить из того, что ключевая ставка вышла на плато. История показывает, что фондовые индексы оказываются на более высоких значениях через 3−6 месяцев после достижения ключевой ставкой пиковых значений.