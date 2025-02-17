Минфин: налоговая политика РФ может меняться в ответ на текущие вызовы

«Президент в своем послании также поставил задачу в том, чтобы зафиксировать налоговые новации и их основные условия до 2030 года, чтобы обеспечить стабильные и предсказуемые условия для ведения бизнеса. И могу сказать, что, наверное, в этой части мы в любом случае будем настроены реализовывать это поручение президента. В то же время я хотел бы сказать, что налоговая политика — это не “самостоятельная эфемерная субстанция”, это неотъемлемая часть общей государственной политики. И, как показала практика последних лет — 2020−2022 годы и последующие — в налоговой политике, в том числе, реализуются мероприятия, которые исходят из вызовов и угроз, которые стоят перед страной», — подчеркнул директор департамента.