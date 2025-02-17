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МИД КНР после угроз Трампа о пошлинах предложил углубить партнерство БРИКС

Представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что Пекин готов продолжать взаимодействие с партнерами по БРИКС для стабильного роста мировой экономики. Так он прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против стран объединения, если они попытаются создать альтернативу американскому доллару.

Источник: РИА "Новости"

«Китай готов продолжить взаимодействие с партнерами по БРИКС, углубить практическое сотрудничество во всех областях, внести еще больший вклад в устойчивый и стабильный рост мировой экономики», — сказал Го Цзякунь на брифинге (цитата по ТАСС). «Что касается вопроса введения США дополнительных пошлин, то Китай неоднократно разъяснял свою позицию: в торговых или тарифных войнах нет победителей, пострадают лишь общие интересы народов всех стран», — подчеркнул представитель китайского МИДа.

В БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия, ОАЭ и Индонезия. После вступления в должность в январе Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами в 100% за создание общей валюты. В Кремле заверили, что в объединении такую идею не обсуждают. Владимир Путин на саммите в Казани в октябре 2024 года сказал, что БРИКС не борется с долларом и не отказывается от него, однако членам объединения «не дают работать» с американской валютой.