МИД КНР после угроз Трампа о пошлинах предложил углубить партнерство БРИКС

В БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия, ОАЭ и Индонезия. После вступления в должность в январе Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами в 100% за создание общей валюты. В Кремле заверили, что в объединении такую идею не обсуждают. Владимир Путин на саммите в Казани в октябре 2024 года сказал, что БРИКС не борется с долларом и не отказывается от него, однако членам объединения «не дают работать» с американской валютой.